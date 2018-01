Gepersonaliseerde nummerplaten in Vlaanderen: 'Ik heb geen dikke nek, hoor'

Gepersonaliseerde nummerplaten waren zó in trek dat de regering de prijs verdubbelde tot 2000 euro - kassa! Plots bleken ze een stuk minder grappig. Minister François Bellot wil de trend opnieuw aanwakkeren door het bedrag weer te halveren. Drie chauffeurs tastten in het verleden met plezier in hun portemonnee om andere chauffeurs in de file even te laten glimlachen.