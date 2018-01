Gentse schepen Peeters begrijpt ontslag van Bracke bij Ghelamco niet

Schepen Peeters, tevens de afgevaardigd bestuurder van de cvba, benadrukt dat alles in het dossier steeds in alle openheid is gespeeld met de voltallige gemeenteraad en steeds unaniem is goedgekeurd. 'Ik zie niet in waar hij nu van schrikt', aldus Peeters maandag in De Ochtend op Radio 1.

De afgelopen dagen ontstond deining naar aanleiding van een boek over de bouw van de Ghelamco Arena, het voetbalstadion van AA Gent. Volgens dat boek is niet alles volgens de regels verlopen. De Gentse burgemeester Daniël Termont sprak de informatie al tegen.

Toch besliste oppositielid Bracke op te stappen als bestuurder bij de cvba. 'Wat ik gisteren via de media heb vernomen, én wat ik intussen aan bijkomende informatie heb verzameld, is van die aard dat ik daarmee van ver of dichtbij niets meer te maken wil hebben', luidt het in zijn ontslagbrief. Peeters begrijpt die stap niet.

Net als Termont benadrukt de schepen dat alle stappen in het dossier steeds in alle transparantie zijn gezet, dat iedereen vertegenwoordigd was en dat meerderheid en oppositie unaniem alles hebben gesteund. 'Het is duidelijk dat men hier een aanval aan het inzetten is', zegt Peeters. 'Men creëert graag een schandaalsfeertje'.

De auteur van het boek schrijft dat de stad de wet op de overheidsopdrachten had moeten uitschrijven en klaagt aan dat schepenen tijdens matchen van AA Gent met belastinggeld zouden eten en drinken. Het was volgens Peeters echter van bij de start duidelijk dat AA Gent de stad zelfs 12,5 miljoen euro extra zou terugbetalen, wat de voorbije vier jaar dus al neerkwam op 1 miljoen euro, en dat de stad 50 jaar lang gebruik kan maken van de skyboxen. 'Het is merkwaardig dat Bracke dat niet weet', vindt de afgevaardigd bestuurder, die er prat op gaat dat elke euro in het dossier traceerbaar is.