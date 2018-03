Gentse ouders dreigen met rechtszaak tegen inschrijvingssysteem scholen

De inschrijvingen voor de secundaire school verliepen voor het eerst via het digitale Centraal Aanmeldingssysteem.

Door dat systeem kan 88 procent van de kinderen in september naar zijn voorkeursschool. Maar 540 kinderen kregen toch een andere school toegewezen. Bovendien blijkt dat verscheidene kinderen elkaars voorkeursschool kregen, maar onderling ruilen mag niet.

'We gaan dit aanvechten. Schoolkeuze is een basisrecht. Als er geen positieve reactie komt op ons aangetekend schrijven, stappen we naar de vrederechter', zegt een van de ouders.

(Niet) opgelegd

'Dit systeem werd ons door Vlaanderen opgelegd', reageert Gents onderwijsschepen Elke Decruyenaere (Groen). 'De plaatsen worden toegewezen via loting en achteraf ruilen kunnen we niet toestaan. Wie niet naar de school wil die het systeem hem of haar heeft toebedeeld, komt op de wachtlijst voor een andere. Als je dan onderling ruilt, steek je anderen op de wachtlijst voor.'

De Gentse schepen heeft maandag, samen met haar Antwerpse collega, een onderhoud met onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V).

Op het kabinet van Crevits valt maandagochtend te horen dat het systeem niet wordt opgelegd door Vlaanderen. Gent kan zelf de verhouding tussen parameters kiezen en ze bijvoorbeeld ordenen volgens keuze, toeval of chronologie.