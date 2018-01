Gentse lijsttrekkers voor het eerst in debat

Het kopstukkendebat, georganiseerd door middenstandsorganisatie Unizo, legde een inhoudelijke klemtoon op mobiliteit. Het circulatieplan zorgt in Gent voor kopzorgen bij enkele ondernemers, wat meerderheidspartij Open Vld in een uitdagende positie brengt. 'Wie Gent graag ziet, wist dat er iets moest gebeuren. Maar het circulatieplan is niet in steen gebeiteld', zei Matthias De Clercq. Die ziet onder meer de mogelijkheid om parkeertarieven voor kort ondergronds parkeren te verlagen.

Bij CD&V was sprake van 'pijnpunten', omdat het circulatieplan 'te snel is ingevoerd.' N-VA stelde voor om geknipte straten te heropenen, een voorstel dat geen weerklank vond bij andere oppositiepartijen. Rudy Coddens herhaalde de vraag van burgemeester Termont om extra Vlaamse middelen vrij te maken, zodat nieuwe openbaarvervoersprojecten de mobiliteit in Gent kunnen verbeteren.

Over 'The Loop', een stadsdeel dat nog ontplooid moet worden, lagen de meningen dichter bij elkaar. Anneleen Van Bossuyt zag mogelijkheden om een nieuw, bruisend stadsdeel te ontwikkelen met een focus op woningen en ondernemingen. De Clercq stemde in, en herhaalde dat het een goede zaak is dat de oorspronkelijke plannen om er een groot winkelcentrum te vestigen, zijn geschrapt ten voordele van lokale handelaren.

Op het einde van het debat gaf Coddens aan niet geneigd te zijn met N-VA in zee te gaan. Het kartel sp.a-Groen, dat bij de laatste verkiezingen in 2012 een absolute meerderheid haalde, heeft geen partner nodig als het dat resultaat evenaart. Anders is het in Gent aangewezen op CD&V of Open Vld. Maar De Clercq (Open Vld) haalde uit naar meerderheidspartner Groen, die het kartel te 'halsstarrig' maakt. Het 'chagrijn', dat hij eerder zag bij N-VA, herkende hij dan weer niet in Van Bossuyt.

Dan blijft CD&V over, met lijsttrekker Mieke Van Hecke, die hoopt 'in het midden van het bed te liggen'. Al liet de CD&V-lijsttrekker zich niet verleiden tot uitspraken over een partijvoorkeur.