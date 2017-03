Gentse krakers verlaten huis na beslissing rechtbank

Lees ook: Dit is waarom u krakers niet zomaar uit uw huis kan laten zetten

De krakers van het huis in de Gentse Holstraat, die van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Gent het pand moesten verlaten, hebben dat vandaag vrijwillig gedaan. Dat heeft de Gentse lokale politie vastgesteld, zegt woordvoerder Manuel Mugica Gonzalez. De gerechtsdeurwaarder, het uitzettingsteam van de lokale politie en afvalintercommunale Ivago gingen normaal donderdagmorgen het bevel tot ontruiming uitvoeren.

De eigenaars van het huis in de Holstraat in Gent deden begin maart via Facebook een oproep om hulp. 'Sinds enkele weken zitten 11 Roma met kinderen en een hond in ons huis in Gent. Ze hebben het gekraakt, maken gebruik van elektriciteit, gas en water op onze kosten en strippen het huis, alsook het aanwezige meubilair. Dat speelt zich af in het huis dat wij sinds 2 maanden gekocht hebben en waar wij ook gedomicilieerd zijn ', schreef Sarah Braeye.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen liet echter weten dat er geen sprake was van woonstschennis of huisvredebreuk, omdat het pand volgens de vaststellingen van de politie niet bewoond of bemeubeld was. De voorzitter van de Gentse rechtbank van eerste aanleg oordeelde twee weken geleden in een eenzijdig verzoekschrift dat de krakers 14 dagen de tijd kregen om de woning te verlaten.

Het bevel tot ontruiming werd niet betekend aan de krakers, maar op woensdag 15 maart om 8.10 uur aangebracht op de woning. Dat betekende dat ze tot woensdag 29 maart (vandaag) de tijd hadden om het pand vrijwillig te verlaten. De Roma zijn woensdag weggetrokken en het is niet duidelijk waar ze zich nu bevinden.