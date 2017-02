Gentse afdelingen van sp.a en Groen maken alle vergoedingen publiek

De Gentse afdelingen van sp.a en Groen hebben woord gehouden: beide partijen gaven vandaag een lijst vrij met alle vergoedingen die de lokale mandatarissen ontvangen. Sp.a en Groen hadden dat zondag al beloofd nadat schepen Tom Balthazar (sp.a) ontslag moest nemen omwille van zijn betrokkenheid in de Publipart-affaire. Hij zou voor zijn mandaat in die holding stevige vergoedingen opgestreken hebben, en bovendien deed Publipart - een restant uit een vroegere intercommunale structuur - enkele omstreden beleggingen in onder meer chemische wapens.

De socialisten en groenen nemen nu dus de vlucht vooruit, en komen met volledige transparantie. 'Wij nodigen alle andere partijen in de gemeenteraad uit om hetzelfde te doen', zei lokaal sp.a-voorzitster Karin Temmerman in een persbericht. 'Dit gaat immers om transparantie in de politiek als geheel en over de geloofwaardigheid van alle politici. Dat overschrijdt de partijgrenzen.'

Bekijk hier de lijst met vergoedingen bij sp.a, en hier de lijst van Groen.

Sp.a Gent maakte in de tussentijd ook bekend dat de totale vergoeding van burgemeester en schepenen in de toekomst afgetopt zou worden op 130 procent van hun basiswedde. Dat was in feite al het geval bij de lokale afdeling van de socialisten. Enkel Termont kwam in 2015 nog aan 131 procent. Het bedrag boven de 130 procent zal hij schenken aan goede doelen. Ook Groen stapte trouwens mee in de 130 procent-regeling.