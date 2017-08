Gents stadsbestuur wil naar rechtbank om ambtenarenbenoemingen te behouden

Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) besliste om 508 benoemingen van contractuelen tot statutaire ambtenaren ongedaan te maken, omdat die benoeming volgens de minister niet conform de wetgeving verliep. Het gaat om contractuelen die al meer dan 12 jaar in dienst waren en automatisch bevorderd werden, ook al hadden ze daarvoor een proef moeten ondergaan waaraan ook niet-stadsambtenaren kunnen deelnemen .De functies werden dus niet opengesteld voor andere kandidaten, waarmee het gelijkheidsbeginsel geschonden zou zijn.

Het Gentse stadsbestuur reageert scherp op de beslissing van Homans. 'Vuile politieke spelletjes op de kap van de Gentse stadsambtenaar', zegt schepen van Personeelsbeleid Martine De Regge (Sp.A). 'We zullen al het nodige doen om de beslissing van de minister ongedaan te maken want deze ambtenaren hebben recht op dat statuut.' Het stadsbestuur onderzoekt op dit moment de juridische mogelijkheden om die beslissing ongedaan te maken.

'Deze mensen hebben destijds al een toelatingsproef gedaan', zegt De Regge (sp.a). 'Het gaat om verschillende profielen: van schoonmaakpersoneel tot schooldirecteuren. Ze doen hun job al jaren naar behoren en die testen kosten de stad veel geld. Dankzij het nieuwe statuut krijgen ze het pensioen waar ze recht op hebben. Een pensioen dat trouwens voor 95 procent door de Stad Gent wordt betaald. Hogere overheden draaien er niet voor op', aldus De Regge. 'Men beseft in Brussel niet wat men aanricht en duwt meer dan 500 mensen in de rechtsonzekerheid'.

'Gent als symbool'

Ook bij het landelijk bestuur van SP.A wordt met zware beschuldigingen over een 'politiek spel' gezwaaid. Voorzitter John Crombrez: 'Het ging de minister niet over een wettelijk of inhoudelijk punt van discussie, want dan zou minister Homans gelijkaardige benoemingen in andere steden of gemeenten ook aan de pers hebben gegeven. Dat deed ze niet. Het was een strategische politieke aanval met bijhorende communicatie. Met één stad als symbool: Gent.'

Gents N-VA-kopstuk Elke Sleurs grijpt de heisa aan om te onderstrepen dat de vaste benoeming bij lokale overheden voor haar partij een procedure uit het verleden is. '"Dat is niet meer van deze tijd en strookt niet met een modern personeelsbeleid. Dit is een praktijk die met N-VA in het bestuur zou stoppen.'