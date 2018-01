Gents stadsbestuur belooft scherpere regels voor Ghelamco-skybox

Het stadsbestuur had volledige transparantie beloofd over het gebruik van de skybox, 'maar ik bleef op mijn honger zitten', zei Yüksel, die blinde vlekken zag op een lijst die aan de gemeenteraad werd overgemaakt. Die lijst, met etentjes en vergaderingen in de skybox door schepenen en andere mandatarissen, werd tot grote ergernis van de oppositie pas kort voor de gemeenteraad bezorgd.

Het ging om zowat 80.000 euro op 4 jaar, een bedrag dat eerder op een persconferentie ter inzage was voorgelegd. Het stadsbestuur sprak van een volledige lijst, al beperkt de wet op de privacy de identificatie en openbaarheid van sommige namen.

'Door de krakkemikkige communicatie heeft men slapende honden wakker gemaakt', zei N-VA-raadslid Siegfried Bracke. Er lijkt consensus over de nood aan een systematische rapportering van alle onkosten in de skybox, hoe klein ook.

Geen nieuwe bezwarende elementen

Oppositie- en meerderheidspartijen gingen tijdens de gemeenteraad uitgebreid in discussie over het Ghelamco-dossier. Maar nieuwe bezwarende elementen werden daarbij niet aangebracht.

Onder meer de financiële participatie van het stadsbestuur in het Gentse voetbal en de aanbestedingsprocedure van het stadion kwamen ter sprake. Maar geen enkele oppositiepartij durfde het stadion 'illegaal' bestempelen, naar de titel van het boek van auteur Ignace Vandewalle.

Schepen voor Financiën Christophe Peeters zag geen enkel probleem in de aanbestedingsprocedure en verdedigde de participatie van de stad in het Gentse voetbal. 'We zagen dit weekend enkele Vlaamse ondernemers die zich een voetbalclub hebben gekocht en mekaar dan de duivel aandoen.'

Peeters is blij dat meer stemmen opgaan voor publiek-private samenwerkingen in het voetbal. Zo heeft KAA Gent de structuur van een cvba met sociaal oogmerk. 'Dat betekent dat de club niet kan worden overgenomen door een rijke Russische oligarch, een oliesjeik, een Chinees of een Vlaamse ondernemer met veel kluiten. Hier is geen plaats voor een soort Balthazar Boma op steroïden.'

'Fier op stadion'

'De realiteit is dat we vandaag fier mogen zijn op dat stadion en de 3.000 bijhorende jobs', zei burgemeester Daniël Termont. Die haalde nogmaals uit naar de sfeer die de auteur schiep in zijn boek. 'Burgemeester en schepenen languit in de pluchen zetels, met kaviaar en champagne? Om van te kotsen. Niet van dat eten, maar van de manier waarop dit boek werd geschreven.'

Termont spant in eigen naam een burgerlijke en strafrechtelijke zaak aan tegen de auteur, die hem ook van schriftvervalsing zou hebben beticht.