Gents schepen Watteeuw: 'Wat Bracke doet, maakt de politiek kapot'

Gents mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) kijkt in De Zondag terug op het Publipartschandaal. Zijn partij is haar kartelpartner sp.a trouw gebleven, hoewel de socialistische schepen Tom Balthazar een van de eerste rollende koppen in de affaire was. 'Wij hebben de voorbije vier jaar ongelooflijk veel gerealiseerd samen. Gent wordt goed bestuurd. Daarom dus. Maar we hebben wel duidelijke afspraken gemaakt. Zo mag een schepen of burgemeester niet meer dan dertig procent extra verdienen bovenop zijn loon.'

Desondanks vindt Watteeuw dat Balthazar in de fout is gegaan door hoge vergoedingen op te strijken voor zijn zitje in Publipart. 'Als je mij zou vragen te zetelen voor zo'n hoge vergoeding, dan zou ik neen zeggen. Die bedragen staan niet in verhouding tot het werk. Dat zou ook niet gepikt worden in mijn partij. Let op: Tom heeft goed werk geleverd in Publipart. Maar daar bovenop kwam die vergoeding van EDF Luminus.'

Delen Het enige wat ik nog zeker weet, is hoe ik zelf handel

Voor Kamervoorzitter en Gents gemeenteraadslid Siegfried Bracke (N-VA) is Watteeuw een pak harder. Bracke deed de bom ontploffen in Gent, waarna bleek dat hij zelf adviseur was bij Telenet, eigenaar van Vier en Vijf, ook al was hij toen officieel zelf nog journalist bij de openbare omroep. 'Ik wil voorzichtig zijn over individuele gevallen. Een heksenjacht zou niet goed zijn. Maar het geval van Bracke... Als je Kamervoorzitter bent, en je verdient 16.000 euro netto, dan adviseer je geen bedrijven. Allé, 2.000 euro per advies: dat is toch waanzin? Veel mensen verdienen zoveel niet met een voltijdse job. Neen, Bracke heeft een onvergeeflijke fout gemaakt. Als hij aanblijft, wat betekent dat dan? Dat hij nog het nodige gezag zou hebben om zijn functie uit te oefenen.'

Watteeuw verwacht een sterk signaal van de N-VA'er. 'Zijn ontslag uit Telenet is niet genoeg. Vergeet niet dat de Kamervoorzitter de politiek hoort te belichamen, het goede van de politiek. Die figuur moet boven alle twijfels staan. Net daarom is wat Bracke doet erger dan alle andere voorbeelden. Wat hij doet, maakt de politiek kapot. Ik vind dat bijschnabbelen van hem heel confronterend. Hij is de essentie van zijn functie helemaal vergeten.'

Zelf zetelt Watteeuw in de intercommunale Farys, waar hij als schepen van Openbare Werken 3.000 euro netto voor kreeg. 'Farys heeft als basisopdracht waterdistributie, maar regelt ook groepsaankopen voor gemeenten. Dat betekent een besparing. Wat is daar nu mis mee? Intercommunales kunnen goed werk leveren. Dat kan en mag met minder mandaten. Maar je moet het kind niet met het badwater weggooien.'

'De politiek moet zich bezinnen, niet alleen in Gent maar overal. Sommige politici zijn hun goed loon zo gewoon geworden dat ze dat opkrikken met bijkomende vergoedingen. En ze gaan telkens een stap verder. Men stelt zich zelfs geen vragen meer. Dat is het grote probleem', analyseert Watteeuw. 'Het enige wat ik nog honderd procent zeker weet, is hoe ik zelf handel. Ik verdien netto 3.500 euro. En ik vind dat goed betaald.'

Lees het volledige interview met Filip Watteeuw hier.