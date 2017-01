Gents parket: 'Geen schending van het bronnengeheim, wel blunder van de pers'

De Vlaamse Vereniging voor Journalistiek (VVJ) en het parket van Gent zijn het oneens over de vraag of het parket al dan niet het bronnengeheim heeft geschonden in de zaak rond een Gents gemeenteraadslid. 'We moeten onze hakken in het zand zetten', klinkt het bij het VVJ.