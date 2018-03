Gents circulatieplan krijgt dertiental belangrijke aanpassingen

Het circulatieplan, het belangrijkste onderdeel van het Gentse mobiliteitsplan, ging op 3 april 2017 van start. De binnenstad werd in zes sectoren rond een centraal voetgangersgebied onderverdeeld en doorgaand verkeer moet via de stadsring (R40). In 77 straten werd de rijrichting omgewisseld en verschillende 'knippen' verhinderen bestuurders van de ene naar de andere sector te rijden. 'Ik moet de Gentenaars feliciteren', zei schepen Filip Watteeuw. 'Ze hebben grote aanpassingen meegemaakt en ze kiezen voor stappen, trappen en openbaar vervoer. Er is een scherpe stijging van het aantal fietsers (+25%), er zijn meer openbaarvervoergebruikers (tot +28% in de avondspits) en er is minder autoverkeer (-12%). We hebben de stad veiliger, gezonder en aangenamer gemaakt. De vraag die het referendum had willen stellen, is nu duidelijk beantwoord: de Gentenaars zijn tevreden. Gent is verkeersveiliger en de leefkwaliteit is verbeterd.'

Uit de enquête blijkt dat 60 procent van de ondervraagden binnen de stadsring R40 het circulatieplan een goede zaak vindt. 'De 25- tot 34-jarigen zijn de grootste voorstanders. Fietsers en treinreizigers zijn positief: tot 77 en 75 procent. Opvallend is dat 58 procent van de Gentenaars die sinds het circulatieplan al een verplaatsing maakte naar de binnenstad, het plan positief vindt', zegt het stadsbestuur.

Drie kwart van de ondervraagden zegt wel dat autogebruikers zich nu minder vlot kunnen verplaatsen. Bij de autogebruikers zelf meent 87 procent dat het minder vlot gaat. 'Redenen voor een negatieve mening zijn omrijden en tijdverlies, en meer vervuiling, files, en de verplaatsing van verkeer naar andere straten. Daarnaast worden ook een aantal zaken aangehaald die geen betrekking hebben op het circulatieplan, zoals minder goede parkeermogelijkheden en een onvoldoende performant P+R aanbod', stelt het evaluatierapport.