Gent en Antwerpen lanceren CityPass voor trein, tram en bus

Tegen eind dit jaar kunnen pendelaars in Gent en Antwerpen voor 60 euro per maand zowel bus, tram als trein nemen. Met die CityPass willen De Lijn en de NMBS bewoners uit de stedelijke agglomeraties naar het openbaar vervoer lokken. Dat meldt De Morgen.

De bedoeling is dat een pendelaar met één kaart zowel trein, bus als tram kan nemen binnen de eigen agglomeratie. Het standaardtarief voor de formule zal 60 euro per maand bedragen, zo bevestigt de NMBS aan de krant. In oktober wordt gecommuniceerd over kortingen voor bepaalde doelgroepen.

Over de Citypass wordt in Vlaanderen al meer dan tien jaar gesproken. In Brussel bestaat al een variant, het MTB-abonnement. Ook Charleroi en Luik hebben al een Citypass. Maar Vlaanderen vreesde vooral voor inkomstenverlies. De betrokken steden reageren alvast tevreden.

Antwerpen wil volgend jaar zelfs nog een stapje verder gaan, met het Mobility-as-a-service-plan (MaaS). De Antwerpenaar kan dan één abonnement nemen om niet alleen alle openbaar vervoer maar ook taxi's en deelfietsen en -auto's te gebruiken.