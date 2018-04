Genkse burgemeester niet opgezet met trouwstoet met schoten en gierende banden

De burgemeester heeft de politie opgedragen om in de mate van het mogelijke voor verhoogd toezicht te zorgen.

Dries benadrukt dat feesten mag, maar 'dit tolereren we niet'. 'Dit kan niet voor de openbare orde. De politie zal een onderzoek voeren op basis van de videobeelden en indien mogelijk betrokkenen identificeren.'

Genk zal ook bekijken hoe het preventief tewerk kan gaan om de bevolking duidelijk te maken dat dergelijk gedrag niet door de beugel kan.

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir, die bij de verkiezingen in oktober de N-VA-lijst trekt in Genk, haalt zondag in een Facebook-post hevig uit naar de feestvierders. 'Dit is wat ik bedoel met het duidelijk aangeven van grenzen. Dit pikken we niet meer. Dit is geen uiting van vreugde bij een huwelijk. Het is een demonstratie van dominantie door één bepaalde groep die zich onaantastbaar voelt. (...) Zwaaien met pistolen op de openbare weg. Gaat het nog? Ze menen dat de verkeersregels en regels van fatsoen niet voor hen gelden. Alarmpistool of niet? Wie doet zoiets. Dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Dat is een proces waarbij men zich geleidelijk onaantastbaar voelt. En het moet stoppen. Ik eis dat het bestuur niet meer laat betijen.'

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts vindt het 'onbegrijpelijk dat sommigen hun les nog niet geleerd hebben'. 'De heisa van de afgelopen weken heeft er alleszins voor gezorgd dat zowel de federale als de lokale politie alerter geworden is voor dit wangedrag. Dat zal in deze zaak niet anders zijn. Zo'n gedrag is niet alleen ongelooflijk egoïstisch, maar ook nog eens ongelooflijk dom. Zeker als je weet dat alles gefilmd wordt. Boontje komt dra om zijn loontje', aldus Weyts.

Vorige maand doken ook al beelden op van een trouwstoet die op de A12 halt hield, en al het verkeer blokkeerde. Ook toen al werd door verschillende politici opgeroepen om strenger op te treden tegen het fenomeen.