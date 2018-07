Generaal Marc Compernol: 'De Rafale doet niet mee, als het aan Defensie ligt'

'Vliegtuigbouwer Dassault heeft geen offerte ingediend voor zijn Rafale. Geen offerte? Geen evaluatie.' Generaal Marc Compernol is nog altijd boos over de collateral damage die Defensie opliep in het dossier van de F-16's. Bij aanvang van de NAVO-top in Brussel doorbreekt hij in Knack het zwijgen.