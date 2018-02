Generaal-majoor wil begin mei nog maximaal 600 militairen op straat

Dat zegt hij zaterdag in La Libre Belgique en La Dernière Heure. Momenteel gaan nog 'min of meer 750' militairen de straat op, zegt Peeters. 'En dat gaan we nog verder verminderen tot rond de 600 tegen begin mei. Dat is het doel dat we willen bereiken in samenwerking met de politie, naar gelang de veiligheidsnoden.'

De generaal-majoor geeft aan dat de metro een van de meest gevoeligste punten is en dat de militairen er aanwezig zullen blijven zijn. 'Maar we zijn nu wel aan het bekijken of we niet beter in het centrum van Brussel kunnen blijven en dat we niet tot het einde van de metrolijnen moeten gaan', klinkt het.

Het verminderen van het aantal militairen op straat is volgens Peeters 'een verlichting' omdat de 'druk op onze soldaten, vooral die van de landmacht, erg hoog was'. 'Daardoor moesten we de trainingen beperken, wat op lange termijn een nefast effect heeft op de essentiële missies.' 'We moeten in staat zijn om gehoor te geven aan een vraag van de regering om militairen ergens in de wereld in te zetten. En op dit ogenblik zijn we daar niet meer klaar voor, behalve onder bepaalde beperkte voorwaarden.' Zo heeft Defensie vorig jaar moeten afzien van het sturen van een compagnie naar de Baltische staten.