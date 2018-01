Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Wallonië: 'Schrijf de PS niet af'

Wat doet de Parti Socialiste? Dat wordt in Wallonië de hoofdvraag voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018. Vandaag is de PS alomtegenwoordig in de Waalse gemeenteraadsbesturen. In acht van de tien grootste steden in Wallonië levert ze vandaag nog de burgemeester, enkel in Namen en Moeskroen zitten de socialisten in de oppositie. Maar na een jaar vol schandalen en slechte peilingen dreigt ook hier de hecatombe. 'De PS moet in de eerste plaats proberen de afgang te vermijden', aldus Jérémy Dodeigne, politicoloog aan ...