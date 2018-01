Gemeenten schrapten 17.000 banen sinds 2011

Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open VLD) opvroeg bij minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR), en, waarover Het Laatste Nieuws en De Morgen berichten. In totaal is 65 procent van de gemeentelijke administraties een stuk slanker geworden.

Het aantal lokale ambtenaren verminderde van 156.582 in 2011 naar 139.687 in 2017, een daling met 17.000 mensen, ofwel 11 procent. Dat gebeurde voor alle duidelijkheid niet met ontslagrondes.

'De gemeenten hebben van de pensioneringsgolf gebruikgemaakt om hun administraties slanker te maken, zonder noodzakelijk de dienstverlening te verminderen', concludeert Van Quickenborne. 'De digitalisering biedt enorme kansen voor efficiëntiewinst.'

De afname is het grootst in Vlaanderen: -15 procent. De Waalse gemeenten noteren een daling met 2 procent, in Brussel neemt het aantal ambtenaren juist met 8 procent toe. Globaal daalt het aantal statutairen in 313 gemeenten, terwijl het in de andere 276 stijgt.