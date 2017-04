Geluidsnormen: federale regering en Vlaanderen vragen tijd, Brussel twijfelt

Zowel de Vlaamse als de federale regering vragen nog wat tijd om een oplossing te vinden voor het dossier van de geluidshinder rond de luchthaven van Zaventem, maar de Brusselse regering wil eerst concrete voorstellen. Bij de start van het Overlegcomité woensdagochtend stelde Brussels milieuminister Céline Fremault (CDH) dat de strenge Brusselse normen vanaf 22 april ingaan, maar Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) suste meteen: 'in de politiek bestaan geen absolute deadlines.

Vervoort en Fremault dringen aan op concrete voorstellen van federaal minister François Bellot (MR). Die wil vooral verder onderhandelen. Hij werd daarin bijgetreden door Vlaams minister-president Geert Bourgeois. 'Ik hoop dat er mensen van goede wil rond de tafel zitten. Het gaat immers om een dossier van economisch belang', aldus Bourgeois.

De Vlaamse minister-president kijkt uit naar het voorstel van Bellot, waarover woensdag in De Tijd en La Libre al een en ander te lezen was. Bedoeling is om de vliegbewegingen boven Brussels Airport nog meer te spreiden, maar tegelijk voor elk gebied ook volledig 'stille periodes' in te voeren. Concreet stelt Bellot voor om een reeks bijkomende vliegroutes in te voeren. De precieze invulling ligt nog open voor onderhandelingen, maar in principe zouden er extra routes kunnen komen in elk van de vier zones: Brussel Noordrand, Brussel Oostrand, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leuven. Een complex systeem van tijdslots zou dan maken dat gebieden in sommige periodes nog intensiever overvlogen worden, maar in ruil eenzelfde periode volledige stilte krijgen. In het huidige voorstel is sprake van slots van 8 uur.

Bellots partijgenoot en vicepremier Didier Reynders sprak woensdag van een voorstel dat een verbetering inhoudt voor de omwonenden én de ontwikkeling van de luchthaven mogelijk maakt. Zijn collega Kris Peeters (CD&V) zei nog te hopen dat iedereen het hoofd koel houdt.