Geluidsnormen: Brussel zal twee maanden geen boetes innen

De Brusselse regering zal de eerste twee baanden geen boetes innen voor de overtreding van de geluidsnormen. Dat meldde Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) dinsdagavond. Er zullen wel processen-verbaal van de inbreuken worden opgesteld en de betrokken luchtvaartmaatschappijen zullen worden geïnformeerd, klinkt het.

Geluidsnormen: wat u moet weten

Het dossier over het dossier van de geluidshinder van Brussels Airport sleept al lang aan. Het eigenlijke besluit dateert al uit 1999, maar de wet werd soepel toegepast. De luchtvaartmaatschappijen mochten de normen dus met een bepaalde marge overschrijden, 6 decibel voor de nachturen van 23 uur tot 7 uur, 9 decibel voor de daguren van 7 tot 23 uur.

Brussel, minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH), wil de normen nu naar de letter uitvoeren en de eventuele boetes die erbij horen correct innen. Daar hoort volgens de Brusselse regering een nultolerantie bij. Luchtvaartmaatschappijen die de vanaf 1 januari 2017 geluidsnormen zouden overschrijden, kregen een boete.

Dat de zaak een communautair issue is geworden, komt doordat Brusselse politici vinden dat de luchthaven van Zaventem vooral opbrengt voor de Vlamingen en er dus meer vluchten over Vlaanderen moeten vliegen.

De tolerantieperiode liep dinsdag middernacht af. Oorspronkelijk zou de regering vanaf dan boetes beginnen te innen en daarmee het tweede belangenconflict dat de Vlaamse regering indiende negeren. De Brusselse regering haalde daarvoor twee juridische adviezen boven die zeggen dat je maar één belangenconflict kan inroepen voor dezelfde beslissing of hetzelfde beslissingsontwerp. 'Premier Charles Michel heeft een 'partijdige' beslissing genomen door dat te aanvaarden', zeiden Fremault en minister-president Rudy Vervoort.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) pareerde dat. 'Op die manier is het zeer moeilijk om tot een redelijk akkoord te komen', zei hij dinsdagavond in Terzake (Canvas). Volgens de Vlaamse regeringsleider is het ongezien dat de Brusselse regering het belangenconflict negeert, terwijl het intussen door de premier is rondgestuurd. Bourgeois spreekt van een 'institutionele atoombom', verwijzend naar 1991 toen toenmalig PS-vicepremier ermee dreigde dat de Franstaligen zelf wapenuitvoerlicenties zouden uitkeren als de materie niet naar de gewesten overgeheveld zou worden. Het was wijlen de grondwetspecialist Robert Senelle die toen de term lanceerde.

Voor Geert Bourgeois moeten er nu twee initiatieven genomen worden: de federale mobiliteitsminister François Bellot (MR) moet een vliegwet uitwerken, en er moet een akkoord gevonden worden voor de verdeling van de vluchten. Hij wijst erop dat vandaag 60 procent van de vluchten enkel over Vlaams grondgebied opstijgt, 35 procent over Vlaams en dan over Brussels grondgebied en slechts 5 procent exclusief over Brussels grondgebied.

De federale regering moet met een concreet voorstel komen, klinkt het bij de Brusselse regering, in het belang van de Brusselaars, de inwoners van de Noordrand en Waals-Brabant, en de ontwikkeling van de luchthaven. Ze wijst er ook op dat het enige concrete voorstel van de Brussels regering komt, maar dat dit meteen door de Vlaamse regering verworpen werd. Die Vlaamse regering weigert momenteel elke toegeving terwijl zij de meeste opbrengsten van de luchthavenactiviteiten ontvangt, luidt het. 'Maar we hebben geen of weinig vertrouwen in een dialoog', zegt Adel Lassouli, woordvoerder van Fremault. "Aan de voorwaarden voor een echte dialoog is op dit moment niet voldaan.'