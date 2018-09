Geluidshinder Zaventem: Brussel inde deze legislatuur al 1,2 miljoen euro boetes

Dat meldt persagentschap Belga, dat de cijfers opvroeg.

Het Brussels Gewest legde sinds 2000, het jaar van de nieuwe, striktere geluidsnormen voor vliegtuigen die over het gewest vliegen, al liefst 18.403.908 euro aan boetes op. Daarvan is 9 miljoen euro aan boetes definitief. In totaal werd al 2.228.716 euro aan boetes betaald, waarvan ruim 1,2 miljoen tijdens deze legislatuur.

'De vliegtuigmaatschappijen zullen boetes blijven krijgen zolang ze de geluidsnormen, die het gewest oplegt, blijven overschrijden. Dat is nooit veranderd', stelt een woordvoerder van minister Fremault.

Dinsdag maakte de Franstalige krant L'Echo nog bekend dat tien Brusselse gemeenten zich hebben aangesloten bij de dagvaarding in kort geding van de federale staat door het Brussels Gewest, vanwege de schendingen van de geluidsnormen door Brussels Airport. De gemeente Anderlecht laat vandaag in een persbericht weten dat ze zich als elfde gemeente ook hierbij aansluit.