Gegokt en verloren: Lutgen raakt niet af van de PS

'Het is afgelopen'. In De Standaard berust MR-voorzitter Olivier Chastel in de feiten: zijn partij zal deze legislatuur geen deel uitmaken van een nieuwe regering in de Waals-Brusselse Gemeenschapsregering. 'Défi heeft helaas definitief de deur gesloten', zegt ook CDH-voorzitter Benoît Lutgen teleurgesteld.

