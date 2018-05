Gegijzelde poetsvrouw in Luik: 'Hij vroeg of ik moslim was en meedeed aan de ramadan'

Nadat hij drie mensen doodgeschoten had, ging Herman de inkomhal van het atheneum binnen. Hij stoot er op poetsvrouw Darifa en gijzelt haar. Hij vraagt aan de vrouw of ze moslim is en of ze meedoet aan de ramadan. Darifa antwoordt bevestigend en krijgt de verzekering dat hij haar niks zal aandoen. 'Ik zei hem dat hij niet op de juiste plek was, je bent hier op een school, hier zijn heel veel kinderen, en op een gegeven moment heb ik met mijn handen een teken gedaan om aan de leerkrachten op de speelplaats te tonen dat ze die moesten verlaten, maar ik denk niet dat ze het begrepen hadden', aldus de poetsvrouw.

Herman trekt vervolgens naar de speelplaats. Darifa huilt en schreeuwt. De schutter zegt dat hij de politieagenten wil 'laten sudderen'. De vrouw roept hem op zich over te geven en vraagt hem waarom hij dit doet. 'Hij zei: wat ik doe, moest gebeuren. Ik praatte op hem in om te stoppen, en de zaken te laten kalmeren, maar er was geen beginnen aan', aldus een zeer geëmotioneerde Darifa.

Herman vraagt haar uiteindelijk de deur te openen en hij vertrekt. Hij zal doodgeschoten worden door de politie. 'Ik denk dat hij door had dat het voor hem gedaan was', aldus nog de poetsvrouw.