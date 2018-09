Geert Wilders op bezoek bij Vlaams Belang in Antwerpen: 'Islam en vrijheid gaan niet samen'

Filip Dewinter en Geert Wilders hadden bij hun speech aan de standbeelden van Willem van Oranje en Filip van Marnix niets dan lof voor elkaar. Beide mannen zien elkaar als vrijheidsstrijders tegen de volgens hen oprukkende dreiging van de Islam. 'Islam en vrijheid gaan niet samen', vindt Wilders.

Prioritair voor zowel Wilders als Vlaams Belang is duidelijk het verzet tegen de Islam in Europa. 'Wij provoceren niet, de Islam provoceert', zegt Dewinter. 'Ze provoceren met elke bijkomende moskee, elke hoofddoek in onze stad.' Eerder op de week blies Geert Wilders in Nederland nog een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed af, na bedreigingen uit Pakistan en Nederland.

Volgens Dewinter is het hoog tijd dat Antwerpen wat meer naar Nederland kijkt en wat minder naar het zuiden. 'Antwerpen moet de meest zuidelijke stad van de Nederlanden zijn, niet de meest noordelijke van de Islam.'

'Onze regeringsleiders zijn mee verantwoordelijk voor de aanslagen in Europa', zegt Wilders. De Europese leiders kiezen nooit voor hun eigen volk, maar voor zichzelf en voor gelukszoekers en migranten. Onze eigen mensen worden omgekeerd gediscrimineerd.' Hij waarschuwde ook dat 'als Antwerpen valt, heel Europa valt.'

Bij het bezoek werd ook Marjon Jongbloed voorgesteld, een Nederlandse inwoner van Antwerpen die op de zesde plaats staat voor Vlaams Belang in de komende gemeenteraadsverkiezingen. 'Zij is in feite een kandidaat van Geert Wilders op onze lijst', zegt Dewinter.