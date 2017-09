Geert Versnick bevestigt dan toch ontslag als gedeputeerde

Geert Versnick (Open VLD) neemt dan toch ontslag als gedeputeerde voor de provincie Oost-Vlaanderen. Dat was al eerder bekend, maar Versnick bevestigt zijn ontslag vandaag opnieuw nadat hij gisteren zelf twijfel zaaide tijdens een zitting van de provincieraad.

Versnick kwam in juli als gedeputeerde in de provincie Oost-Vlaanderen in het oog van de storm terecht toen bleek dat hij dure overnachtingen in Bangkok had ingebracht als onkosten bij de provincie. De Open Vld'er liet toen verstaan dat zijn integriteit in twijfel was getrokken en dat hij vervroegd ontslag zou nemen, bij het begin van het politieke jaar.

Maar tijdens zijn verdediging voor de Oost-Vlaamse provincieraad woensdag antwoordde Versnick plots ontwijkend over vragen over zijn ontslag als gedeputeerde. Er kwam geen duidelijkheid over wanneer Versnick effectief zou opstappen.

Volgens eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V) heeft Versnick zijn ontslag ook nog niet ingediend. Bij moederpartij Open Vld bleef men er vanmorgen wel van uitgaan dat Versnick opstapt. 'Hij heeft zijn ontslag in juli zelf aangekondigd. Wij gaan er van uit dat hij dat zal doen', klonk het.

Groen dient klacht in bij Audit Vlaanderen

De partij Groen heeft klacht ingediend bij Audit Vlaanderen, het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Rekenhof, en vraagt een doorlichting van de rekeningen van de provincie Oost-Vlaanderen. De partij zet die stap nadat de deputatie oordeelde dat Geert Versnick met het indienen van onkosten voor zijn tussenstops in Bangkok geen fouten had gemaakt. Dat meldt Groen-provincieraadslid Riet Gillis.

Op de zitting van de provincieraad stelde Versnick dat het reglement gerespecteerd werd en dat het ging om 'ongefundeerde, lasterlijke aantijgingen.' Eerste gedeputeerde Alexander Vercamer stelde eerder dat Versnick vier keer een onkostennota voor zijn tussenstops in Bangkok had ingediend, omdat er vier keer contacten waren met de Belgische ambassade in Thailand.

Groen meldde begin juli de onregelmatigheden in de onkostennota's van Versnick. 'Nu blijkt dat het probleem groter is dan gedacht', zegt provincieraadslid Riet Gillis. 'De provisierekeningen van de dienst Economie, Europese en internationale samenwerking van de provincie Oost-Vlaanderen worden niet behandeld conform het reglement dat de deputatie goedkeurde. In het reglement staat onder andere dat de maximale uitgaven uit de kasprovisie 550 euro bedragen en dat ze enkel gerechtvaardigd kunnen worden als het gaat om dringende uitgaven van dagelijks bestuur die niet via het reguliere betalingscircuit afgehandeld kunnen worden.'

Gillis heeft daarom klacht ingediend bij Audit Vlaanderen, het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Rekenhof. 'Hotelkosten en binnenlandse vluchten kunnen perfect via het reguliere kanaal worden verwerkt, er is geen reden om dit uit de kasprovisie te halen. Bovendien liggen verschillende uitgaven boven het maximum van 550 euro en kunnen ze bezwaarlijk onder de noemer kleine exploitatie uitgaven geplaatst worden', stelt Gillis.