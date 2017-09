Geert Bourgeois tot UCL-studenten: 'Theo Francken voert correct en humaan beleid'

Bourgeois kreeg na zijn uiteenzetting vooral vragen over het beleid van zijn partijgenoot Theo Francken.

Het gebeurt niet elke dag dat N-VA-politici lezingen houden voor een Franstalig publiek. Minister-president Geert Bourgeois gaf woensdagmorgen aan een duizendtal studenten in het Frans uitleg bij de motieven van zijn politiek engagement.

Vlaanderen is een natie en Vlamingen hebben een eigen identiteit en ook Wallonië heeft een eigen identiteit, al is die minder uitgesproken, zei Bourgeois. Wallonië heeft volgens hem twee grote uitdagingen: de kwaliteit van het Franstalig onderwijs moet beter en de export moet er groeien. 'Ik snap niet dat men een ideologische keuze kan maken tegen internationale handel', zei Bourgeois.

Hij herhaalde zijn onbegrip voor het verzet van de vorige Waalse regering onder leiding van PS'er Paul Magnette tegen het CETA, het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada.

Na de uiteenzetting was er tijd voor vragen. Die gingen vooral over het beleid van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). De vragen waren kritisch en af en toe was er boegeroep te horen.

Voor aanvang van de lezing was er overigens een steundemonstratie voor mensen zonder papieren. 'Hij voert een correct en humaan beleid', antwoordde Bourgeois. 'Iedereen die in eigen land vervolgd wordt om religieuze of politieke redenen, krijgt asiel. Maar economische migranten vallen daar niet onder', aldus Bourgeois.