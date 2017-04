Geert Bourgeois (N-VA): 'Groen verrast mij opnieuw met platte antipolitiek'

De vergoedingen voor bestuursmandaten in Vlaamse agentschappen en autonome instellingen liggen absoluut niet te hoog. Dat zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) aan het VRT Journaal in een reactie op verklaringen van Björn Rzoska, fractieleider van Groen in het Vlaams Parlement.

De oppositiepartij liet Het Laatste Nieuws enkele berekeningen zien, waaruit blijkt dat de Vlaamse regering allerlei agentschappen heeft gecreëerd waar politiek benoemde mandatarissen een zitje hebben en soms royaal vergoed worden.

Groen lijstte 76 agentschappen en autonome instellingen op die de opeenvolgende Vlaamse regeringen opgericht hebben, goed voor meer dan 350 politieke mandaten. In sommige bestuursraden zijn er forse vergoedingen, waardoor voorzitters 25.000 tot 29.000 euro bruto krijgen. Rzoska gaf Vlaams minister-president Bourgeois daarbij een duidelijke boodschap mee: "De Vlaamse regering moet voor eigen deur vegen."

'Antipolitiek'

"Groen verrast mij echt opnieuw door platte antipolitiek", luidt het antwoord van Bourgeois. "Die vergoedingen zijn sinds een nieuw besluit in 2007 niet meer aangepast, alleen maar geïndexeerd. Grote investeringsvehikels vielen nooit onder dat besluit, en daar hebben we overdreven vergoedingen nog teruggeschroefd. De voorzitter van de Participatiemaatschappij Vlaanderen bijvoorbeeld verdiende 300.000 euro per jaar, wat vastgelegd is door vorige regeringen met Groen. We hebben dat gereduceerd naar ongeveer 25.000 euro, wat overeenstemt met de tijdsbesteding."

Bourgeois heeft de opdracht gegeven voor een studie die de vergelijking maakt met vergelijkbare privébedrijven. "Ik ben ervan overtuigd dat we echt geen overdreven vergoedingen geven. Wie in de raad van bestuur zit, moet worden vergoed naar hun kennis en kunde - we benoemen daar experten in - en naar hun tijdsbesteding."

De minister-president verduidelijkt dat elke aandeelhouder zijn bestuurders aanduidt en dat ook de Vlaamse regering dat doet. "Die vertegenwoordigen het beleid van de regering, die moeten het beleid uitvoeren. Dat zijn geen politieke benoemingen", aldus Bourgeois. "Opnieuw is dat misleiding van Groen."

'Bourgeois schiet op de klokkenluider'

Rzoska reageert op zijn beurt al meteen op de aantijgingen van Bourgeois aan het adres van zijn partij. "Hij schiet op de klokkenluider in plaats van het probleem van politieke benoemingen en vergoedingen ten gronde aan te pakken. Met N-VA ging het allemaal anders zijn. Maar vandaag verdedigt Bourgeois het huidige systeem. De enige juiste reactie was om dit ernstig te nemen en orde op zaken te stellen", zegt de fractieleider van Groen aan de VRT.

"Iemand die deugdelijk bestuur hoog in het vaandel voert, zou dit onderzoek als een wake-up call moeten zien. De regering-Bourgeois zou meteen in actie moeten komen voor meer transparantie, minder mandaten en het stoppen van politieke benoemingen. Bourgeois kan dat makkelijk doen want die Vlaamse agentschappen zijn rechtstreeks afhankelijk van de Vlaamse overheid", besluit hij.