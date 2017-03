Geert Bourgeois houdt vurig pleidooi voor EU

VOKA en tien West-Vlaamse CEO's hadden vandaag een gesprek met Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). Daar bleek dat de voedingsproducenten nu al veel hinder ondervinden van de brexit. Uitvoeren naar het Verenigd Koninkrijk is zo'n 15 procent duurder geworden en het grootste deel van dat verlies dragen de Vlamingen zelf.

Verschillende aanwezigen waren na afloop aangenaam verrast met het betoog van de minister-president. 'Ik heb het met groot plezier aanhoord', aldus Dirk Decoster van aardappelproducent Agristo. Bourgeois vindt dat de voordelen van Europa jarenlang onderbelicht zijn gebleven. 'Laat ons toch niet vergeten dat de Europese Unie een factor van vrede en stabiliteit is', zei de regeringsleider.

Ook al zal Europa nooit een even hecht verband worden als de Verenigde Staten, 'we moeten de democratieën van de lidstaten hun werk laten doen'. 'Laat ons datgene wat we goed doen, nog intenser gaan doen. De eengemaakte Europese markt moet versterkt worden.' Om ook het draagvlak bij de bevolking te versterken moeten volgens Bourgeois een aantal negatieve zaken, zoals de sociale dumping, worden weggewerkt.

Mocht het dan toch fout lopen als andere landen in navolging van Groot-Brittannië de Unie verlaten, dan pleit de N-VA'er ervoor om verder te gaan met een aantal sterke lidstaten: 'Als er nog een land uitstapt zouden we er belang bij hebben om met een aantal staten onze eigen Unie voort te zetten', besloot hij.