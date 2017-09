Geens zet Homans onder druk door screening moskeeën uit te breiden

Moskeeën die zich houden aan de regels moeten zo veel mogelijk erkend worden, vindt Geens. Radicale elementen kunnen op die manier sneller gedetecteerd worden en aan de erkenning hangt ook een financiering vast. Zo zijn moskeeën niet meer afhankelijk van geld (en invloed) uit landen zoals het oerconservatieve Saoedi-Arabië.

Het zijn echter de gewesten die de erkenning uitreiken. Vlaams minister Homans houdt die van twintig moskeeën tegen, ondanks een positief advies van Staatsveiligheid, dat onder Geens valt. 'Ik beschik over onvoldoende informatie', stelde ze in april nog. 'Op veiligheid doe ik geen toegevingen.' Geens was toen al bezig om de doorlichting van gebedshuizen op punt te stellen en heeft nu een omzendbrief klaar.

Tot nu toe werd er enkel een advies aan Staatsveiligheid gevraagd. Nu zullen ook de federale en lokale politie, de militaire inlichtingendiensten en het Centrum voor Dreigingsanalyse (OCAD) hun informatie samenleggen.

Tegelijk leveren de Dienst Vreemdelingenzaken en zelfs de diensten van Financiën hun input. Zo zet Geens Homans onder druk. 'Ik hoop dat het Vlaams Gewest nu zijn verantwoordelijkheid neemt', zegt de justitieminister. 'De omzendbrief verandert niets aan de lopende dossiers', laat Homans weten.