Geens tot verzekeraars: Beetje minder formaliteit, beetje meer snelheid, zoals de overheid'

Als het wetsontwerp van minister van Volksgezondheid Maggie De Block wordt goedgekeurd krijgen terreurslachtoffers een herstelpensioen en gratis levenslange medische hulpverlening, aldus Koen Geens.

Afgelopen week werd in de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen felle kritiek geformuleerd door de slachtoffers. "Niemand heeft ons begeleid naar welke dienst dan ook, gezegd welke dossiers we moesten opstellen, waar we hulp konden krijgen. We moesten alles helemaal zelf uitzoeken. Dat is gewoon inhumaan, daar ben je fysiek en mentaal niet toe in staat", was onder meer te horen.

Mocht er zich ooit nog een aanslag voordoen wil Geens daarom een taskforce oprichten op het federale niveau, waar de gemeenschappen en de verzekeringsmaatschappijen aan participeren. "Tien mensen zouden daar dag in dag uit alle dossiers afhandelen", aldus Geens.

De minister wijst er ook op dat veel van de geformuleerde problemen met de aanpak van de verzekeringsmaatschappijen te maken hebben en niet die van de overheid. "Ik begrijp dat de verzekeringen niet gemakkelijk zijn, want het gaat over grote sommen. Dat ondervindt echter elk slachtoffer van gelijk welk misdrijf of ongeval, hier wordt dat gecollectiviseerd. Dit is een gelegenheid voor mij om tegen de maatschappijen te zeggen: 'Een beetje minder formaliteit, een beetje meer snelheid, zoals de overheid'."

Donderdag liet premier Charles Michel weten snel een delegatie van de slachtoffers te willen ontvangen, samen met Koen Geens en Maggie De Block.