Geens pikt kritiek van coalitiepartners niet: 'We hebben dit collectief beslist'

N-VA-Kamerlid Sophie De Wit uitte, naar aanleiding van de moord op een gevangenisverpleegster uit Bouwel, kritiek op minister Geens. De verdachte van de moord was veroordeeld voor een homejacking, maar na minder dan een derde van de straf vrijgekomen op basis van een omzendbrief voor kortgestraften. Carina Van Cauter (Open Vld) heeft dan weer kritiek op het zogenoemde uitgebreid penitentiair verlof. Beide maatregelen werden genomen om de overbevolking in de gevangenissen aan te pakken.

Minister Geens was niet opgezet met de kritiek. 'Er is zoiets als een politiek compromis.' De minister zei dat hij andere maatregelen had voorgesteld, onder meer rond de voorlopige hechtenis. Uiteindelijk zijn de maatregelen die nu in vraag gesteld worden uit de bus gekomen. 'De regering heeft die aanvaard en beloofd die collectief met mij te dragen', zei Geens.

Zonder deze maatregelen moeten er bijkomende gevangenissen worden gebouwd, zei de minister.