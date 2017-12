Geens over voorstel coalitiegenoot De Backer: 'Apart agentschap voor drugs heeft weinig zin'

'Het gaat in tegen het idee van de geïntegreerde politie om een afzonderlijke gerechtelijke dienst op te richten.'

Er moet een apart agentschap komen dat zich specifiek richt op de hevige drugsproblematiek in en rond de Antwerpse haven, oppert De Backer vandaag in de kranten. De staatssecretaris en Open VLD-lijsttrekker in Antwerpen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen denkt aan een samenwerking tussen politie, justitie, douane én zelfs de fiscus, zegt hij. Hij roept de bevoegde ministers op om de koppen bijeen te steken.

Justitieminister Geens ziet zo'n agentschap alvast niet zitten. 'Een apart agentschap voor drugs heeft weinig zin4, klinkt het op zijn kabinet, dat onder meer verwijst naar het geneesmiddelenagentschap FAGG dat al vaak betrokken is bij gerechtelijke onderzoeken. Bovendien gaat zo'n apart agentschap in tegen het idee van de geïntegreerde politie, vinden ze bij Geens.

Het kabinet verwijst ook naar de visie van de minister om bij de federale gerechtelijke politie van Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Brussel, Luik en Charleroi vijf diensten op te richten die onder meer de georganiseerde criminaliteit en terrorisme aanpakken. 'Dat zou een goede stap vooruit zijn. Hierdoor zouden de diensten meer kunnen specialiseren, is er een oplossing voor capaciteitsvraagstuk en kunnen ze meer gecoördineerd optreden, maar toch voldoende lokaal verankerd zijn.'

Voor Geens is het belangrijkste dat de diensten goed samenwerken voor de uitwisseling van informatie en proactief kunnen optreden. 'Justitie neemt al de nodige stappen daartoe', besluit het kabinet.