Geen winnaar na eerste ronde verkiezingen UGent, Van de Walle op voorsprong

Na de eerste ronde heeft de Gentse universiteit nog geen nieuwe rector. Noch de vrijzinnige Rik Van de Walle noch de katholieke Guido Van Huylenbroeck behaalde een tweederdemeerderheid. Van de Walle haalde samen met zijn kandidaat-vicerector Mieke Van Herreweghe 57,76 procent van de stemmen. Van Huylenbroeck en zijn running mate Sarah De Saeger sleepten 36,20 procent van de stemmen in de wacht. 6,05 procent stemde blanco.

Deze week begon de Universiteit Gent met de zoektocht naar een nieuwe rector. Die zoektocht werd flink gemediatiseerd, nadat De Morgen naar buiten bracht dat huidig rector Anne De Paepe onder druk zou zijn gezet om zich niet kandidaat te stellen voor een tweede termijn. Yannick De Clercq, regeringscommissaris en openlijk vrijmetselaar, bevestigde dat een groep in de loge pressie heeft uitgeoefend.

Daar kwam nog bij dat het verkiezingsreglement grondig werd gewijzigd. Zo mochten zowel personeelsleden als studenten stemmen. Ook dienden de kandidaten op te komen als duo, en binnen elk duo moest er een genderevenwicht zijn.

De opkomst van de diverse geledingen bij de eerste stemronde van deze verkiezingen lag hoog, meldt de UGent. Enkel bij de studenten lag de opkomst lager dan verwacht.

In een mededeling roept De Paepe op om te focussen op de inhoud. ''Durf denken' is ons motto: deze universiteit kan om met botsende opinies en stevige debatten. Op die weg moeten we verdergaan. Laten we de belangen van de UGent als instelling en als gemeenschap ook de komende weken blijven vooropstellen. Ik wens de kandidaten rector en vicerector veel succes in de tweede ronde!'

De tweede ronde vindt plaats van 26 t.e.m. 28 april.