Geen voorakkoord in Antwerpen: 'Zelfs nog met niemand over gesproken'

'Ik heb er zelfs met nog niemand over gesproken', zei Antwerps burgmeester Bart De Wever (N-VA) tijdens een verkiezingsdebat in het VTM NIEUWS. 'Met CD&V is er geen voorakkoord afgesproken', klinkt het ook bij Kris Peeters (CD&V). Ook SP.A en Groen, die tot voor kort nog samen een kartel vormden, hebben geen voorakkoord.

SP.A en Groen zijn wel bereid na de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen aan tafel te gaan zitten met PVDA. N-VA en CD&V sluiten de deur voor de extreemlinkse partij.

'Ik kan met heel veel mensen door dezelfde deur. Ik sluit PVDA absoluut niet uit', stelde SP.A-lijsttrekster Jinnih Beels. Haar Groen-collega Wouter Van Besien zei soms met grote ogen te kijken naar bepaalde standpunten van PVDA, maar wil de partij niet bij voorbaat uitsluiten in de mate dat ze wil aansluiten bij een democratisch en progressief programma.

Aan de overzijde van de tafel waren Kris Peeters en burgemeester Bart De Wever het eens over het tegendeel. 'Noch met Vlaams Belang, noch met extreemlinks denken wij ons programma te kunnen realiseren', aldus Peeters. 'Geen extremisme in het bestuur van een wereldhaven of een wereldstad', vulde De Wever aan.

Vishandelaars

Een groot deel van het debat draaide rond de war on drugs in Antwerpen. Daarbij bleek dat de uitspraken van De Wever van begin deze week nog bleven nazinderen. Hij had het daarbij over de pogingen van de drugsmaffia om zijn weg naar het reguliere milieu te kopen. Peeters vond die uitspraak niet kunnen, net zomin als zijn sneer naar de CD&V-lijsttrekker over diens bezoek aan een viswinkel aan de Turnhoutsebaan. 'Ik heb die drie vishandelaars laten bezoeken. Die mensen zijn gechoqueerd dat één van hun drie een wapenhandelaar, een drugshandelaar of mensensmokkelaar zou zijn', aldus Peeters.

Ook Beels vond het not done dat De Wever verklaarde zijn hand niet in het vuur te steken voor sommige mensen in de gemeenteraad. Van Besien vulde aan dat het probleem van drugs een algemeen probleem is en in vele wijken en lagen van de bevolking speelt. 'Wij zijn niet geïnfiltreerd door de drugsmaffia en ook niet door Schild & Vrienden', klonk het met een kwinkslag.

De Wever voerde aan dat hij niemand heeft verdacht gemaakt, maar heeft gewaarschuwd voor iets dat men in Nederland heeft gezien en waar de gerechtelijke politie eerder op alludeerde.