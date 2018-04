Geen sprake van schandaal bij Samusocial, zegt Yvan Mayeur

Dat schrijven de kranten van Sudpresse.

Mayeur (PS) was samen met Pascale Peraïta, de gewezen directrice van de Brusselse vzw, de spil in het Samusocial-schandaal. Beiden moesten vorig jaar ontslag nemen nadat aan het licht was gekomen dat ze zich persoonlijk hadden verrijkt met geld dat voor de daklozen bedoeld was.

In zijn nieuwe boek komt Mayeur kort terug op 'het schandaal'. 'Ik zeg heel duidelijk: er is geen sprake van een schandaal bij Samusocial. Het zou een schandaal geweest zijn als we Samusocial niet zouden opgericht hebben en als we de vzw niet zouden hebben laten ontwikkelen tot het sociale bedrijf dat het vandaag is', luidt het.

Mayeur schrijft dat hij het slachtoffer is van 'een politiek-mediatieke lynchpartij'. De Brusselse politicus ontkent een fout te hebben gemaakt bij Samusocial en de zaak was volgens Mayeur een voorwendsel om hem opzij te schuiven.

Mayeur zegt dat hij het slachtoffer is van een 'politieke moord' door Rudi Vervoort, de huidige minister-president van de Brusselse regering.