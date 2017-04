Geen referendum over Gents circulatieplan: 'Strijd is nog niet gestreden' (N-VA)

In Gent komt er geen referendum over het circulatieplan omdat er onvoldoende geldige handtekeningen verzameld zijn. Dat zegt de Gentse schepen van Burgerzaken Sofie Bracke (Open Vld). Er was een tekort van 673 handtekeningen.

IntelliGentMobiel, een groepering van handelaars en vrije beroepen, diende op 24 maart samen met N-VA een stapel van 29.875 handtekeningen in. Ze wilden een referendum rond de vraag "Vindt u dat Gent en de Gentenaars beter worden van het circulatieplan?" Er ging een ongeveer negen maanden durende verzamelcampagne aan vooraf.

De handtekeningen werden de afgelopen maand één voor één gecontroleerd op geldigheid, zoals leeftijd (+16) en domicilieadres. Daarvoor werd speciale software geïnstalleerd bij de dienst Burgerzaken. Er waren 25.702 geldige handtekeningen nodig om het referendum te organiseren, of 10 percent van het inwonersaantal op 1 januari 2016. Dat waren er 110 minder dan wat de stad aanvankelijk dacht, maar dat komt omdat bij het bepalen van het inwonersaantal beslist werd om het Gemeentedecreet te volgen en niet de Vlaamse adviescommissie volksraadplegingen.

Na telling blijken er echter slechts 25.030 geldige handtekeningen te zijn, waardoor geen referendum georganiseerd moet worden.

N-VA: 'Strijd is nog niet gestreden'

De strijd om het referendum is nog niet gestreden, daar kan u van op aan.

"Wij zijn zeker van ons stuk" zegt fractievoorzitter Elke Sleurs. "Wij weten dat we het nodige aantal handtekeningen hebben. Dat het stadsbestuur meer dan 1 op 6 handtekeningen als ongeldig beschouwt is hallucinant. De geschiedenis herhaalt zich. Het lijkt erop dat de stad opnieuw weinig moeite gedaan heeft om de handtekeningen te identificeren.'

De partij legt zich niet neer bij wat ze 'een puur politieke beslissing' noemt.

"We zullen zorgvuldig nagaan op welke wijze het stadsbestuur de handtekeningen gecontroleerd heeft", zegt Sleurs. "We zullen alle afgekeurde handtekeningen onderzoeken. Indien nodig zullen we naar de Gouverneur of de rechtbank stappen. De strijd is nog niet gestreden, daar kan u van op aan. En de belangrijkste volksraadpleging komt er sowieso aan: de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Komt er nu geen referendum dan zullen de Gentenaars dan wel hun mening geven."