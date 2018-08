Geen enkele econoom twijfelt eraan dat we opnieuw met een crisis zullen worden geconfronteerd

De tijd heelt niet alleen alle wonden, ze steelt ook vele herinneringen. De financieel-economische crisis die tien jaar geleden uitbrak, herinneren we ons nog wel. Al was het maar omdat er toen iets is gebeurd wat iedereen voor onmogelijk had gehouden: grote banken, zoals bij ons Fortis en Dexia, dreigden failliet te gaan. Plots kwam niet alleen het geld van beleggers maar ook het spaargeld van de goede huisvaders en -moeders in gevaar. De overheden moesten de banken redden om het ineenstorten van onze economie - en een volksopstand - te voorkomen.

...