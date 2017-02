Stavros Kelepouris Redacteur Knack.be Opinie

'Geen Belgische nationaliteit? Welkom bij de tweederangsburgers'

Als alles verloopt zoals verwacht mag worden, leven we straks in een land dat alvast met een essentiële vrijheid een loopje neemt: die van het vermoeden van onschuld. Dat gaat de schop op. Tenminste, voor wie van vreemde origine is.