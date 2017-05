'Geef een socialist een moral high ground en hij klimt erop'

Zou er nog ergens een Wetstraatwatcher rondlopen die de sociaaldemocratie nog níét heeft doodverklaard? Overlijdensberichten over de socialisten zijn niet langer modieus, ze zijn ondertussen een cliché. Nagenoeg iedereen voorspelt dat de SP.A de kelk tot de bodem zal moeten leegdrinken. De nederlagen van de PvdA van Lodewijk Asscher in Nederland en van de PS van Benoît Hamon in Frankrijk zijn dramatische voortekenen. De haperende spurt van Martin Schulz in Duitsland en de nog altijd magere vooruitzichten voor Jeremy Corbyn in het Verenigd Koninkrijk zorgen ook al niet voor zonnetjes in het volkshuis. In eigen land zet niemand geld in op John Crombez.

...