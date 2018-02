'Geef daklozen eerst een woning en pak daarna hun problemen aan'

Onlangs werd een zeventigjarige dakloze man opgepakt omdat hij in een auto had ingebroken. De man vertelde de politie dat hij naar de gevangenis wilde en dat als hij zou worden vrijgelaten, hij meteen een nieuwe inbraak zou plegen om in de gevangenis te belanden. Volgens zijn advocate zit de man, die in Bulgarije is geboren, al jaren in een sukkelstraatje: hij is staatloos, kampt met leverkanker en vindt geen hulp.

