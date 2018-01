Geblunder met opgesloten terroristen: Geens ontkent

Minister Geens reageert zaterdag op een bericht van De Tijd, waaruit blijkt dat de aanpak van opgesloten terroristen en honderden geradicaliseerde gedetineerden in onze gevangenissen veel slechter is dan gedacht. Zo slagen de gedetineerden er vanuit de gevangenis in versleuteld te communiceren met hun familie, het criminele milieu en zelfs met andere jihadisten in de gevangenis en in Syrië en Irak, luidt het.

Er zijn naar verluidt ook al verboden wapens ontdekt in de Deradex-afdelingen waar de zwaarste terroristen zitten.

De wantoestanden staan volgens De Tijd te lezen in nota's van de veiligheidsdiensten die het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) niet vrijgaf. Ze waren geschrapt uit de definitieve antwoorden die Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) als senator daarover kreeg van Geens.

De info is toch gelekt omdat het kabinet-Geens per ongeluk aan tientallen vragen ook de ruwe info van de veiligheidsdiensten toevoegde.

Minister Geens zegt nu dat hij enkel de definitieve versie van het antwoord nakijkt, die hem ter ondertekening wordt voorgelegd.

"Het enige geldige antwoord op een schriftelijke parlementaire vraag is steeds het antwoord dat ondertekend werd door de minister. Dat is ook het enige antwoord dat de parlementair kan gebruiken", luidt het. Het kabinet Justitie krijgt jaarlijks gemiddeld zo'n 1.750 vragen, mondeling en schriftelijk, die het probeert 'met grote toewijding en zorg' te beantwoorden.

Het kabinet baseert zich voor die antwoorden op de input van verschillende diensten. "Het spreekt voor zich dat de beleidscel soms nog aanpassingen (schrappingen dan wel toevoegingen) doet. Bijvoorbeeld omdat het om ongenuanceerde informatie gaat, om achterhaalde info of om informatie waarvan de publicatie om veiligheidsredenen te kies lijkt", luidt het zaterdag.

Hier gaat het bijvoorbeeld om een veiligheidsissue waar de Staatsveiligheid zich mee bezig houdt. "Bovendien stond in een geschrapte zin NIET dat het gaat om telefonische contacten, noch dat het gaat om rechtstreekse contacten".

Geens haalt zaterdag ook uit naar De Gucht. "Het kabinet stuurt standaard altijd een Word-versie mee, met de beste bedoelingen. De minister vindt het dan ook bijzonder dat die Word-versie die enkel voor de diensten bestemd is, door parlementairen wordt gebruikt om zijn kabinet verdacht te maken."