Gatz over inval bij Brusselse vzw: 'Controles mogen, maar niet zo brutaal en gewelddadig'

Het bezoek van de Brusselse en federale politie aan de artistieke vzw Globe Aroma vrijdagmiddagblijft nazinderen. De politie controleerde daarbij ook een aantal aanwezigen en medewerkers. Een tiental van hen kon geen identiteitspapieren tonen, zeven mensen werden opgepakt. Vijf daarvan zijn inmiddels uitgewezen, de andere twee zitten op dit moment in een gesloten asielcentrum.

De controle riep veel weerstand op, omdat Globe Aroma zichzelf omschrijft als een open kunstenhuis waar onder meer Brussel, de migratiesector en het kunstenveld samenkomen met vluchtelingen en asielzoekers. De vzw krijgt daar ook subsidies voor van de Vlaamse overheid.

'Transparant en professioneel'

Vlaams minister van onder meer Cultuur en Brussel Sven Gatz (Open VLD) wilde meer informatie verzamelen over het incident voor hij zou reageren. De minister vermoedt dat de acties kaderen in het Kanaalplan van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA).

'De diensten hebben het recht om die controles uit te voeren, ook bij culturele organisaties of verenigingen, maar ze moeten wel op een respectvolle manier gebeuren en niet zo brutaal en gewelddadig zoals dat bij de inval bij Globe Aroma het geval was', zegt Gatz. 'Principes als transparantie, proportionaliteit en professionaliteit dienen bij alle inspecties - ook door politie en sociale inspecties - hoog gehouden te worden.'

Gatz wil dat Brusselse, maar ook Vlaamse cultuurhuizen meer dan vroeger moeten openstaan voor de buurtbewoners. Hij wil dat ze zich inspannen om bij te dragen aan de sociale cohesie in de lokale gemeenschap. 'Het kan niet de bedoeling zijn dat cultuurhuizen of verenigingen de identiteit van hun bezoekers dienen na te gaan, noch dat de politie in het kader van een assistentie bij een sociale inspectie doelgericht overgaat tot het aanhouden of uitwijzen van mensen die geen geldige verblijfspapieren kunnen voorleggen.'

Die boodschap wil Gatz ook bezorgen aan de federale regering en met de ministers van Binnenlandse Zaken, Werk en Economie, Sociale Zaken en Bestrijding van Sociale Fraude in dialoog gaan.