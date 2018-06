'Gaan mensen door kunst anders denken over de manier waarop wij vluchtelingen verwelkomen?'

Zijn de ouders van Mawda verantwoordelijk voor de dood van hun kind? Het is een vraag die blijft hangen, al is het maar omdat ze zo moeilijk te beantwoorden valt. We hebben onszelf nochtans aangeleerd om in heel eenvoudige schema's te denken over vluchtelingen: mensen die vluchten uit een land waar een oorlog woedt, kunnen rekenen op onze hulp, mensen die simpelweg op zoek zijn naar een beter of minder miserabel leven mogen we zonder gewetensproblemen terugsturen. En vluchtelingen die zich niet eender waar willen aanm...