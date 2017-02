Ann Peuteman Redactrice bij Knack Opinie

'Ga maar eens klagen bij de politie als je alleen weet dat de dader zich online Pol31 noemt'

Vorige week werd het lichaam van een jonge vrouw gevonden bij de man met wie ze online had afgesproken. Hebben ontmoetingen via het internet ons dagelijks leven gevaarlijker gemaakt? 'Onheil ziet er alleen anders uit', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman. 'Maar enge mannen kun je online nog altijd makkelijker doen verdwijnen dan in levende lijve.'