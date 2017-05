''Fuck off!': de zelfverklaarde mildheid van Abou Jahjah moet hem even in de steek gelaten hebben'

'Iedereen wordt milder op zijn vijfenveertigste', zei de linkse opiniemaker Dyab Abou Jahjah afgelopen weekend in een dubbelinterview met zijn nieuwste medestander, de Limburgse ex-SP.A'er Ahmet Koç. Abou Jahjah sprak in Het Nieuwsblad opvallend zalvend over hun politieke project, een 'mentale shift' weg van integratie als toverwoord: 'We bengelen in Europa helemaal achteraan als het over het aanvaarden van vreemdelingen gaat. Al dat bashen op allochtonen. Er moet een sterke reactie komen.' Daar kan geen enkele democratieminnende Vlaming het mee oneens zijn. Bovendien viel het woord 'respect' en ging het over 'bruggenbouwers', de hand uitsteken en een 'project voor iedereen'. Als de CD&V nog niet was uitgevonden, dan had Vlaanderens bekendste antiracistische activist afgelopen weekend in één klap het moedige midden van de politieke markt bezet. Dat is een gestaag slinkend marktaandeel, maar toch: een marktaa...