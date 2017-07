Frustratie en paniek bij sp.a na dramatische peiling

Voor het eerst duikt sp.a in een peiling onder de tien procent. Zo diep zaten de socialisten nog nooit. Volgens sp.a-voorzitter John Crombez wordt zijn partij compleet onterecht in één zak gestoken met PS en hun schandalen. Maar binnen de partij steken de eerste tekenen van onvrede over zijn werkwijze al de kop op, zo staat zondag te lezen in Het Nieuwsblad.