Franstalige regeringscrisis: MR en CDH gaan verder zonder Ecolo

Er is vooruitgang geboekt in de gesprekken met de MR en het CDH over beter bestuur, maar het politieke systeem is nog niet voldoende gesaneerd, zo verklaarde Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi na een bijeenkomst met de voorzitters van de twee andere partijen. 'Op dit moment bestaan er voor ons geen redenen om aan tafel aan te schuiven om over meerderheden te praten, stelde ze.

De invulling van aantal discussiepunten blijft voor Ecolo problematisch: onder meer over de totale decumul van mandaten, de integratie van private vergoedingen in de berekening van het salarisplafond voor publieke mandatarissen en de depolitisering van de ambtenarij.

Het CDH en de MR vatten vrijdagochtend de gesprekken aan over een project voor het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en het Brussels Gewest, zo kondigen beide partijen aan. Ze beklemtonen 'dat de deur blijft openstaan' voor Ecolo en DéFI.

Voorwaarde

De leiders van het CDH, MR en Ecolo zaten donderdagmiddag bijeen in het Franse Gemeenschapsparlement om een balans op te maken van de gesprekken die ze de voorbije dagen hebben gevoerd over politieke vernieuwing en beter bestuur. De groenen hadden van een grootscheepse hervorming een voorwaarde gemaakt om deel te nemen aan gesprekken over de vorming van nieuwe meerderheden in Franstalig België. Die zijn nodig nadat CDH-voorzitter Benoit Lutgen vorige maand zijn alliantie met de PS had opgeblazen.

MR-voorzitter Olivier Chastel vindt dat de tijd gekomen is om knopen door te hakken over politieke deontologie en de focus te richten op de toekomst van de deelstaatregeringen. 'De Walen en Brusselaars verdienen volwaardige regeringen en coherente beslissingen. We willen weten of andere politieke partijen met MR en cdH willen praten over de toekomst van de deelstaten', had Chastel voor de vergadering nog gezegd.