Franse compensaties in achtertuin van defensieminister Vandeput

Het aankoopdossier van bijna 500 gepantserde verkennings- en transportvoertuigen voor het Belgische leger zit in de laatste rechte lijn. De regering-Michel besliste eerder al voor het Franse Scorpion-programma te kiezen.

Volgens De Tijd is er lang onderhandeld over de economische return voor België. Dat lag niet voor de hand, want de Franse defensiebedrijven Nexter, Renault Trucks Defense en Thales hadden in Frankrijk het contract al toegewezen gekregen.

De drie grote Franse spelers hebben inmiddels voorstellen gedaan om een deel van het werk naar België over te hevelen. Het struikelblok was dat het overgrote deel van de economische return voor de Waalse industrie was. Om een communautair evenwicht te kunnen respecteren, heeft Thales voor zo'n 300 miljoen euro activiteiten beloofd voor de afdeling in Hasselt.

Voor minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) is het een meevaller dat er wat uit de kast valt voor Hasselt, waar hij burgemeester wil worden, klinkt het.