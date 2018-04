Frankrijk wil nieuwe formule voor vredesgesprekken in Syrië

De westerse vetolanden in de VN-veiligheidsraad en de belangrijkste regionale actoren moeten volgens Edouard Philippe rond de tafel gaan zitten. Zowel voor- als tegenstanders van de Syrische president Bashar al-Assad worden op die manier bij de gesprekken betrokken.

De Franse premier lanceerde zijn plan tijdens een zitting van het parlement in Parijs. "We moeten de internationale consensus voor een inclusieve politieke oplossing versterken", zo deelde Philippe mee.

Concreet moet de groep van landen die de Syrische oppositie steunt bestaan uit de VS, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Saoedi-Arabië en Jordanië. Zij moeten de gesprekken aangaan met Turkije en met de pro-Assadlanden Rusland en Iran.

Momenteel voeren die laatste drie landen, via het zogenaamde Astana-proces, al gesprekken die tot een politieke oplossing van de oorlog in Syrië moeten leiden. Dat overleg kwam tot stand nadat Turkije - dat de oppositie tegen Assad steunt - in 2016 dichter bij Rusland ging aanleunen.

De Franse president Emmanuel Macron had zondagavond al aangegeven dat hij gesprekken met Moskou en Ankara wil aanvatten.