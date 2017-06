François Bayrou stapt op als Frans minister van Justitie

Dinsdag stapte zijn partijgenote en minister van Defensie Sylvie Goulard al op in die zaak.

Eerder deze maand opende het parket van Parijs een vooronderzoek om na te gaan of MoDem de wet overtrad bij de aanstelling van medewerkers. Een voormalige medewerker van MoDem had in een brief aan het Parijse parket gezegd dat hij van 2010 tot 2011 deels door de partij was uitbetaald, deels ook als medewerker van de toenmalige EP'er Jean-Luc Bennahmias - zonder ooit voor laatstgenoemde te hebben gewerkt.

Begin vorige week riep de Franse premier Edouard Philippe Bayrou nog tot de orde, omdat hij druk zou hebben uitgeoefend op Radio France in verband met de berichtgeving van de zender over de zaak. "Ik heb beslist om geen deel uit te maken van de volgende regering", zo zei Bayrou, die om 17.00 uur een persconferentie geeft om zijn beslissing toe te lichten.