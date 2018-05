Francken wil het migratieprobleem 'managen' maar ook hij kan weinig duidelijkheid scheppen

Overal in Europa zie je dat 'Asiel en Migratie' zich manifesteert als het meest zichtbare overheidsdepartement. In ons land was dat al zo onder Maggie De Block, de voorgangster van Theo Francken. Vorige week ging ik luisteren naar een lezing van de staatssecretaris. Op enkele eerder kleine aanpassingen na wees zijn lange presentatie op continuïteit. Wat mij bijbleef, was evenwel de opmerking dat hij het als zijn taak ziet het migratieprobleem te 'managen', te beheersen dus, maar dat ook hij weinig duidelijkheid kon scheppen over de oplossingen.

